في أول ظهور بعد انتقاله للسعودية.. والدة نيمار ترتدي النقاب (صور)

2023/08/19 | 21:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

في أول ظهور لها بعد توقيع نجلها لصالح نادي الهلال السعودي، أطلت والدة نيمار اللاعب البرازيلي بهيئة غير معتادة.

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وحرصت والدة نيمار، نادين سانتوس، على ارتداء ملابس عربية، خلال إحدى الجولات الترفيهية التي استمتعت بها في المملكة العربية السعودية.

وارتدت «نادين» بحسب الصور عباءة سوداء اللون، واحتست القهوة العربية، فيما أخفت وجهها بالنقاب لحظة امتطائها لناقة.

وتفاعل مستخدمو موقع «X» (تويتر سابقًا)، مع صور «نادين»، في أمر انعكس على تعليقاتهم.

انضمام نيمار للهلال

أعلن الموقع الرسمي لنادي الهلال السعودي قبل أيام، ضم اللاعب البرازيلي نيمار، قادما من باريس سان جيرمان، بفترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، أمس الإثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائى على عقد لمدة عامين.

ونشر نادي الهلال السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» فيديو يوضح ضم اللاعب مصحوبًا بالتعليق التالي «أنا هنا في السعودية، أنا هلالي».

ورجح تقرير نشرته صحيفة «ليكيب»، بان يكون راتب النجم البرازيلي 80 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما أشارت تقارير أخرى بأن الراتب سيبلغ إلى 100 مليون يورو، أو 200 مليون يورو.

وكان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو.

قبلها، حظي البرازيلي بمسيرة حافلة مع «البلوجرانا» برشلونة الإسباني، بعدما فاز بجميع البطولات الممكنة رفقة ليونيل ميسي ولويس سواريز وتشافي هيرنانديز واندريس إنييستا وغيرهم من النجوم.

لعنة نيمار

في الحادي عشر من مارس من كل عام، يوم لا يمر بشكل عادي على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، ليس فقط لأنه يوم عيد ميلاد شقيقته «رافايلا». بل لأنه أيضًا اليوم الذي دائمًا ما يسبقه غياب عن المباريات لأسباب خارجة عن إرادته، تتمثل في تعرضه للإصابة.

وبداية من موسم 2014/2015، غاب نيمار عن مباراة فريقه الأخيرة قبل 11 مارس، والتي أقيمت يوم 8 مارس، وبسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليتم إيقافه. بينما فاز فريقه حينها، برشلونة، بالمباراة أمام ريو فايكانو 6-1. وقضى البرازيلي فترة عيد ميلاد شقيقته دون خوض مباريات، حيث كانت أقرب مباراة لفريقه بعدها يوم 14 مارس.

وتكرر الأمر في العام التالي، موسم 2015/2016، وغاب نيمار عن فريقه في المباراة الأخيرة له قبل يوم 11 مارس لتراكم البطاقات الصفراء أيضًا، وكانت ضد إيبار يوم 6 مارس، وفاز فيها فريقه برشلونه 4-0، وخاض نيمار بعدها أول مباراة له بعد الإيقاف يوم 12 مارس، عقب انتهاء عيد ميلاد شقيقته.

وفي موسم 2016/2017، عادت «لعنة 11 مارس» لتضرب نيمار، فبعد عامين وصل إلى اليوم ذاته موقوفًا، كان وصوله له هذه المرة مصابًا، حيث تعرض لإصابة عضلية يوم 9 مارس 2017، ليغيب لمدة أسبوع كامل، ويعود يوم 16 مارس لصفوف فريقه، ليقضي للعام الثالث على التوالي عيد ميلاد شقيقته المقربة إليه معها بعيدًا عن الملاعب.

المصدر: المصي اليوم