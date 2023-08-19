الخارجية تحدد مواقع منح سمات مجانية لزائري 6 دول

2023/08/19 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

حددت وزارة الخارجية اليوم السبت (19 اب 2023)، آلية ومواقع منح سمات الدخول لزائري الأربعينية لست دول، فيما اشارت الى انها ستكون مجانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، ان "الخارجية ستمنح الزوار من باكستان ولبنان وأفغانستان واليمن سمات الدخول لزيارة الأربعينية مجانا وعبر أي بعثة عراقية".

واوضح ان "الزائرين من باكستان يمنحون السمة عبر سفارتنا من إسلام آباد وبشكل مجاني"، مشيرا الى ان "بعثاتنا في طهران وكرمنشاه والأهواز ستمنح السمات للزائرين من باكستان وافغانستان بشكل مجاني".

واوضح ان "بعثاتنا في الهند (دلهيي ومومباي) ستمنح الزائرين الهنود سمة السفر ويتم استحصال الامور المقررة رسميا".

واكد ان "جميع المتقدمين من الدول اعلاه سيكونون عبر الشركات السياحية المسجلة عند هيئة السياحة العراقية".

وبين انه "سيتم اعتماد لاصق سمة السفر الدينية"، مشيرا الى ان "الزائرين من لبنان سيمنحون سمة السفر مجانا وعبر سفارتنا في بيروت".