إحصائية رسمية بعدد العمالة الأجنبية في العراق

2023/08/19 | 22:21 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عدد العمالة الأجنبية المرخصة، فيما أكدت أن رخصة العمل تمنح حصراً للمهن غير المتوفرة داخل البلاد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 آب 2023)، إن "الوزارة منحت فرصة بعد استحصال موافقة وزير العمل أحمد الأسدي، للعمال الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة مباشرة، خاصة العمالة السورية، من خلال مراجعة الوزارة لأخذ رخصة عمل بعد استكمال الإجراءات القانونية لهم".

وأوضح العقابي، أن "رخصة العمل لن تمنح لأي مهنة، بل تصدر للمهن غير المتوفرة داخل البلاد؛ لأنه بحسب القانون يجب تشغيل نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية، تقابلها نسبة تشغيل 50% من العمالة الأجنبية، لاسيما الشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الدولة"، مؤكداً، أن "عدد العمالة الأجنبية المرخصة لا يتجاوز 100 ألف شخص".

وأشار إلى "وجود الكثير من العمالة الأجنبية غير المرخصة في البلاد، الذين دخلوا عبر فيزا سياحية أو زيارة دينية ويتوجهون إلى سوق العمل، كما أن هنالك مخالفات أخرى منها انتهاء رخصة العمل التي تمنح لمدة سنة كاملة، وعدم تجديدها"، مبيناً، أن "هناك لجاناً مشتركة مع وزارة الداخلية، وهي المعنية بهذا الملف".