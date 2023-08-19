2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عدد العمالة الأجنبية المرخصة، فيما أكدت أن رخصة العمل تمنح حصراً للمهن غير المتوفرة داخل البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة منحت فرصة بعد استحصال موافقة وزير العمل أحمد الأسدي، للعمال الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة مباشرة، خاصة العمالة السورية، من خلال […]

ظهرت المقالة العمل: عدد العمالة الأجنبية المرخصة بالعراق لا يتجاوز 100 ألف شخص أولاً على ايرث نيوز.