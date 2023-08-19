2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

حدد الراصد الجوي حسين الأسدي، نهاية آب الحالي موعداً لانتهاء تأثير “القبة الحرارية على العراق. وكتب الأسدي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “درجات الحرارة ستكون مرتفعة في معظم المناطق اغلبها تحت الـــ50 درجة مئوية لكن هناك عودة لها الأيام القادمة خصوصاً المناطق الوسطى واستمرار تأثير القبة الحرارية والتي متوقع أن تستمر حتى نهاية الشهر الحالي”.وأضاف أن […]

ظهرت المقالة راصد جوي يحدد موعد انتهاء “القبة الحرارية” في العراق أولاً على ايرث نيوز.