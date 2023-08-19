اعتقال عصابة سرقت 19 دراجة نارية في الديوانية

2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم السبت، عن اعتقال عصابة سرقت 19 دراجة نارية. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قوة من قسم مكافحة الإجرام في محافظة الديوانية تمكنت من القبض على (٣) أشخاص قاموا بتنفيذ 19 عملية سرقة للدراجات النارية في منطقة شارع 60”.وأضاف أن “المتهمين اعترفوا أثناء التحقيق بقيامهم بعمليات السرقة بعد مراقبتهم […]

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