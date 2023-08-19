2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، القبض على خمسة متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية فيواسط وذكرت القيادة، في بيان تلقته إيرث نيوز انه “من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول في لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة وفي عمليات منفصلة من القاء القبض على (5) […]

ظهرت المقالة القبض على (5) متسللين اجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في واسط أولاً على ايرث نيوز.