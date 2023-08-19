2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تغلب المنتخب الوطني على هونج كونج بنتيجة (3-2)، اليوم السبت داخل صالة مدينة أروميا الإيرانية، في بطولة آسيا للكرة الطائرة. ونجح المنتخب بحسم الشوط الأول لصالحه (25-21)، ونجح في الفوز بالثاني (25-16)، لكن منتخب هونج كونج تمكن من التفوق بالثالث (25-14). وخطف منتخب هونج كونج الشوط الرابع (25-22)، لتتجه المباراة إلى الشوط الخامس الذي […]

ظهرت المقالة العراق يقهر هونج كونج في بطولة آسيا للطائرة أولاً على ايرث نيوز.