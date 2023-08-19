نيكي الياباني يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر بسبب الصين

2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سجل المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات. وخسر المؤشر 3.1 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. وبالنسبة لأداء اليوم فقد تراجع المؤشر 0.55 بالمئة […]

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