2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يعد الكبد عضوا حيويا يوفر أكثر من 500 وظيفة أساسية للجسم. لذلك، فإن أي مشاكل مع الكبد يمكن أن تكون خطيرة وبعيدة المدى. وكما يوحي الاسم، فإن مرض الكبد الدهني ينتج عن زيادة الدهون في الكبد. وهي حالة منفصلة عن مرض الكبد الكحولي الذي ينتج عن سنوات من الإفراط في الشرب، على الرغم […]

ظهرت المقالة عارض يدل على الإصابة بمرض الكبد الدهني “الحاد” يظهر على الساقين والكاحلين أولاً على ايرث نيوز.