2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تشكل طبقة ناعمة على الأسنان هي عملية طبيعية لدى جميع الأشخاص، ولا يمكن منع حدوثها تماما، بل يمكن تقليلها كثيرا. وتقول الدكتورة يكاتيرينا كوزينا أخصائية طب أسنان الأطفال: “إن أحد أسباب تكون طبقة ناعمة على الأسنان هو تناول أطعمة ومشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الحلويات (الكراميل والتوفي والشوكولاتة وغيرها)، وكذلك […]

ظهرت المقالة طبيبة أسنان تحدد المنتجات المسببة لتراكم الجير على الأسنان أولاً على ايرث نيوز.