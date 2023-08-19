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طبيبة أسنان تحدد المنتجات المسببة لتراكم الجير على الأسنان

طبيبة أسنان تحدد المنتجات المسببة لتراكم الجير على الأسنان
طبيبة أسنان تحدد المنتجات المسببة لتراكم الجير على الأسنان
2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تشكل طبقة ناعمة على الأسنان هي عملية طبيعية لدى جميع الأشخاص، ولا يمكن منع حدوثها تماما، بل يمكن تقليلها كثيرا. وتقول الدكتورة يكاتيرينا كوزينا أخصائية طب أسنان الأطفال: “إن أحد أسباب تكون طبقة ناعمة على الأسنان هو تناول أطعمة ومشروبات تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الحلويات (الكراميل والتوفي والشوكولاتة وغيرها)، وكذلك […]

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