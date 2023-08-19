2023/08/19 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يمكن لفحص الدم تحديد النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل أفضل بعد أن اكتشف علماء أربعة جينات جديدة على الأقل مرتبطة بالمرض. هناك جينات مهمة معروفة بالفعل مرتبطة بسرطان الثدي، مثل BRCA1. ومن المعروف أن طفرة في هذا الجين أدت إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لممثلة هوليوود أنجلينا جولي، التي اختارت […]

ظهرت المقالة اختراق جديد يحذر النساء المعرضات للإصابة بسرطان الثدي قبل ظهوره أولاً على ايرث نيوز.