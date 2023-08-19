جريدة.. تكشف معلومات “حصرية” تخص تحركات الكاظمي وفريقه خارج العراق

2023/08/19 | 22:33 - المصدر: جريدة

كشف المحلل السياسي حليم سلمان، اليوم السبت، عن معلومات (حصرية) تخص تحركات رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وفريقه خارج العراق.

وقال سلمان في حديث لـ”جريدة“، إن “الكاظمي يقوم بجولة عربية خليجية، يريد من خلالها شرح ابعاد عملية (الاستهداف السياسي) له ولحكومته من قبل الحكومة الحالية”.

واضاف “كذلك يقوم بعض من اتباعه بتحريك الاعلام الغربي لبيان (المظلومية) التي يتعرض لها بعض من افراد طاقم مكتبه”.

وتابع أن “هناك رغبة جامحة لدى الكاظمي بالعودة لممارسة الحياة السياسية من جديد في العراق، ولديه استمرار في الاتصال ببعض من زعماء الشيعة والسنة والكرد وانه بدأ فعليا يتحضر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ٢٠٢٥ باسماء جديدة بعيدة عن الاسماء التي (طحنتها) احزاب السلطة المعادية لسياسة الكاظمي”.

وتوقع سلمان ان “تشهد الايام المقبلة مزيد من المعارك عبر المنصات الاعلامية بين اتباع الكاظمي والمنصات الساندة لحكومة السوداني ومنها منصات الاطار التنسيقي”.