ريال مدريد يتغلب على ألميريا بثلاثية في الليجا

2023/08/19 | 22:55 - المصدر: واع

متابعة - واعقاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للفوز بنتيجة (3-1) خلال مواجهة ألميريا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الليجا.وسجل بيلينجهام هدفين للميرنجي في الدقائق 19 و60، وأضاف الهدف الثالث فينيسيوس جونيور في الدقيقة 73، بينما سجل سيرجيو أريباس هدف ألميريا الوحيد في اللقاء.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ألميريا بدون نقاط في المركز الأخير.