2023/08/19 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الامني اليوم السبت عن مناقشة خطة تأمين الحماية للزيارة الاربعينية من قبل القوات البرية. وذكر بيان للخلية تلقته ايرث نيوز انه “بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قاسم جاسم نزال وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح ، عقدت قيادة القوات البرية،اليوم السبت، المؤتمر الخاص لمناقشة خطة […]

ظهرت المقالة القوات البرية تناقش خطة تأمين الحماية للزيارة الاربعينية أولاً على ايرث نيوز.