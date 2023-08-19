2023/08/19 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم السبت (19 آب 2023)، بأن ضغوطًا كبيرة كانت وراء موجة الانسحابات الأخيرة من انتخابات مجالس المحافظات من قبل بعض المرشحين في ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العديد من المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات ضمن محافظة ديالى اعلنوا انسحابهم المبكر من الماراثون التنافسي بشكل أثار العديد من علامات الاستفهام".

وأوضح أنه "رغم تبرير بعضهم ان الانسحاب جاء لمنع تشتيت الاصوات سواء لحزبه أو عشيرته، لكن حقيقة ما وراء الكواليس يؤكد بما لايقبل الشك بأن ضغوطًا فرضت عليهم من قبل قوى وشخصيات دفعتهم للانسحاب".

ولفت الى ان "انتخابات ديالى تتميز بأنها عائلية بسبب كثرة ترشيح نواب وساسة وشخصيات حكومية لاشقائهم واقاربهم في خوض التنافس الانتخابي".

واشار الى ان "موجة الانسحابات ستزداد وتيرتها في الاشهر الثلاثة القادمة خاصة في المناطق التي تشهد تنافسا قويا جدا بين عدة قوائم".

ورجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان يصل عدد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات قرابة 3 الاف مرشح، فيما تستعد القوى السياسية بمختلف توجهاتها لانتخابات كانون الاول المقبل، بعد سنوات على غياب انتخابات مجالس المحافظات.

يشار الى أن اللافت في الامر هو استعداد الكثير من القوى المدنية والمقربة من تشرين لخوض الانتخابات المقبلة خصوصا القوى التي قاطعت انتخابات تشرين 2021.