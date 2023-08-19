الوصل ينغص على إنييستا في الدوري الإماراتي بفوز مثير

2023/08/19 | 23:14 - المصدر: فرانس برس

قاد علي صالح فريقه الوصل للفوز على مضيفه الامارات 1-صفر السبت في ختام المرحلة الاولى من الدوري الاماراتي لكرة القدم، ليفسد الظهور الأول لنجم اسبانيا وبرشلونة السابق اندريس إنييستا مع الفريق الصاعد حديثا.

وانتقل إنييستا (39 عاما) الى الامارات لموسم واحد قابل للتجديد بعد مشوار حافل مع مواطنه برشلونة (2002- 2018) وفيسيل كوبي الياباني (2018-2023).

وبدأ بطل مونديال 2010 مع اسبانيا المباراة على مقاعد الاحتياط، بعدما انضم لفريقه الجديد في 9 آب/اغسطس ولم يتواجد في الفترة الاعدادية للفريق الاماراتي.

وسجل صالح هدف التقدم لصاحب الارض بعدما استفاد من تمريرة فابيو ليما وسددها مباشرة في شباك حارس مرمى الامارات ابراهيم الكعبي (64).

وشارك إنييستا بعد 4 دقائق من دون ان يلمس الكرة كثيرا بسبب سيطرة صاحب الارض.

وقال محمد جلبوت مدرب الامارات "دفعت بإنييستا بحثاً عن تغيير النتيجة من دون ان ننجح في ذلك، وقد عانينا من كثرة التغييرات بسبب الاصابات في الشوط الثاني".

وفاز الجزيرة على مضيفه النصر بثلاثة اهداف سجلها علي مبخوت (24 و73 من ركلة جزاء) والاسباني إليخاندرو بوسويلو (90+6)، مقابل هدف للكولومبي كيفن اغوديلو (79).

كما فاز خورفكان على ضيفه حتا بهدفين للمغربي انيس كريمي (45 بالخطأ في مرماه) والبرازيلي تياغو دي ليونكو (59 من ركلة جزاء)، مقابل هدف للسويدي مصطفى زيدان (10).