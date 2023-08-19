2023/08/19 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد، للفوز على ألميريا بنتيجة (3-1)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وتقدم ألميريا عن طريق سيرجيو أريباس في الدقيقة 3، غير أن جود بلينجهام سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 19. وفي الدقيقة 60 عاد بلينجهام ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، […]

ظهرت المقالة من بوابة ألميريا.. ريال مدريد يحقق فوزه الثاني في الليجا أولاً على ايرث نيوز.