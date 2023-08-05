تقرير سويدي: أربيل العراق مدينة تخلصت من فوضى بغداد إلى الحداثة والمدنية

2023/08/19 | 23:48 - المصدر: المركز السويدي للمعلومات

مدينة أربيل تنطلق نحو الحداثة في قلب كردستان”

نشرت صحيفة SE24 السويدية تقرير عن مدينة أربيل التي تقع في إقليم كردستان العراق، وقالت الصحيفة إنها مدينة تحاول الخروج من عباءة الفوضى والدمار التي يعيها الجزء العربي من العراق وفرضها عليها طيلة 50 عاماً، حيث تقدم المدينة بخطوات جيدة نحو الحداثة والتوسع المعماري الحديث وترويج نفسها كمنطقة جذب سياحية وتجارية.

ووفقاً لتقرير الصحيفة السويدية ، تتألق مدينة أربيل، واحدة من أروع المدن في إقليم كردستان العراق، الذي يضم 3 مدن كردية عراقية بتناغم رائع بين التراث الغني والتطور المعماري المميز، مما يجعلها واحدة من أكثر مدن العراق حداثة ومدنية بعد بغداد رغم صغر حجم المدينة.

تُعرف أربيل بالتاريخ العريق الذي يمتد لآلاف السنين، وهي مدينة كردية ثقافياً وحضارياً وسكانها من خلفية كردية، والقليل من التركمان والعرب والكلدان، ويشتهر سكان أربيل بالمسالمة والترحيب بالأخر ، وعدم التدخل في شؤون الأخرين ، والمدينة لها تاريخ من الفوضى والعنف والصراع المسلح مع حكومة بغداد طيلة 50 عاماً حيث كانت المدينة بمثابة قرية كبيرة مهملة طيلة السنوات الخمسين قبل سقوط نظام صدام حسن.

تشهد مدينة أربيل حاليًا تحولًا نحو الحداثة والتقدم المعماري، مما يخلق تجربة مدهشة تلامس مستقبلًا مشرقًا ولكنها تتعرقل بين منظومة فساد وبين مراكز قوى قديمة لا تهتم كثيراً بالحداثة والتطوير الاقتصادي.

أربيل تمتاز بخليط مدهش من المعالم التاريخية والمباني الحديثة الفريدة في منطقة أبراج شاهقة تأخذ صورة مصغرة من مشهد مدينة دبي في منتصف التسعينيات من القرن الماضي . يمكن للزائرين أن يستمتعوا بجولة ثقافية تأخذهم إلى عالم الحضارات القديمة من خلال زيارة قلعة أربيل، التي تُعتبر واحدة من أقدم القلاع المأهولة في العالم . تجمع هذه القلعة بين أصالة العمارة التاريخية والإطلالات الساحرة على المدينة وكذلك قمم الجبال الثلجية في المدينة ومعالمه المميزة الأخرى .

المعمار الحديث البارز

مع تطور العصر وازدياد التطلع نحو المستقبل، بدأت أربيل تشهد تحولًا رائعًا في المعمار الحديث. يبرز ذلك في تصميم المباني الفريدة مثل “مركز كوردستان للفنون والثقافة”، وأبراج منطقة الذهب حول بارك سامي عبدالرحمن الذي يجمع بين الجمال الجذاب والحداثة المتقدمة.

مركز الأعمال والتجارة

لم تقتصر الحداثة في أربيل على المجال المعماري فقط، رغم إنها السمة البارزة بل امتدت أيضًا إلى قطاع الأعمال والتجارة. يعد مدينة أربيل مركزًا ماليًا وتجاريًا مهمًا في بين العراق وتركيا وإيران وسوريا ، تتميز أربيل بإنها مركز مهم للمؤسسات والمنظمات الدولية ومعبر مهم لتجارة السلع والمشتقات النفطية بين العراق وتركيا وإيران وسوريا ، ويظهر في أربيل بداية لتنشيط المناخ الاستثماري . هذا يعزز من دور المدينة كوجهة تجارية حديثة ومزدهرة.

عراقيل كثيرة تجعل من أربيل مدينة تحبو نحو التقدم

تقدم أربيل تجربة فريدة في العراق من حيث بيئة الأمان والسلم والحداثة ، ولكنها غير قادرة على مواصلة تطوير بنيتها التحتية والتحول من مدينة ريعية تعيش على إرادات النفط وميزانية بغداد إلى مدينة تجارية سياحية.

لا زالت المدينة تفتقر لبنية تحتية حقيقة فمنظومة المياه والكهرباء ضعيفة لا تستوعب التقدم المعماري والزيادة السكانية ، ومنظومة الصرف الصحي متهالكة وقديمة.

بجانب ضعف هيكل التعليم الحكومي ورعاية الأمومة وغياب لقوانين الاستثمار والرقابة الفعالة فمسئولي المدينة لا يسمحون بالتملك للأجنبي في المدينة إلا في استثناءات وبتصاريح أمنية ولا يروجون للسياحة الخارجية بجانب عدم توفر أي برنامج جاد لجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية ، حيث يكتفي الإقليم بجذب شركات النفط والبنوك التجارية.

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