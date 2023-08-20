وزير الداخلية يوجه بتعزيز الخطة المرورية بالتزامن مع زيارة الأربعين

2023/08/20 | 00:15 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتعزيز الخطة المرورية بالتزامن مع زيارة الأربعين ونصب العلامات المرورية في الطرق.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من المستشارين والمدراء في الوزارة، مع الكادر المتقدم في مديرية المرور العامة، كما حضره جميع مدراء المرور في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية، إذ جرت مناقشة عمل مديرية المرور العامة".وشدد الوزير، بحسب البيان، على ضرورة العمل على بناء مراكز جديدة لتسجيل المركبات في المحافظات تكون بمستوى عال من الخدمات والتجهيز الأمثل الذي يخدم المراجعين بالشكل الذي يليق بهم، فضلاً عن بناء مراكز مرورية مشتركة من المرور والنجدة والإسعاف والدفاع المدني، لمراقبة حركة السير والحوادث خاصة في الطرق السريعة وفق التكنولوجيا الحديثة.ووجه بتعزيز الخطة المرورية بالتزامن مع زيارة الأربعين، ونصب العلامات المرورية في الطرق، فضلاً عن تطوير العمل المروري والشروع بالإشارة الضوئية الذكية وتخطيط الشوارع.كما استمع الى جملة من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين بهدف الارتقاء بالعمل ومعرفة أهم الاحتياجات الخاصة بعمل دوائر المرور في بغداد والمحافظات.