2023/08/20 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع الممثل الخاص للأمين العامّ للأمم المُتحِدة جينين بلاسخارت، السبت، الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته إيرث نيوز أن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى الممثل الخاص للأمين العامّ للأمم المُتحِدة جينين بلاسخارت، اليوم السبت وأشار الوزير أثناء اللقاء إلى […]

ظهرت المقالة استعدادات إجراء الانتخابات المحلية على طاولة لقاء وزير الخارجية ببلاسخارت أولاً على ايرث نيوز.