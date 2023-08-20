2023/08/20 | 01:10 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، القاء القبض على أحد أخطر المتاجرين بالمخدرات في البصرة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف وزير الداخلية عبد الامير الشمري وبعملية نوعية المديرية العامة لشؤون المخدرات وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات البصرة من القاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات شديدي الخطورة بالجرم المشهود متلبس بحيازة (10) كيلو غرام من مادة الكريستال والحشيشة المخدرة في محافظة البصرة ".وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بموجب قرار قضائي عن جريمة المتاجرة بالمخدرات لينال جزاءه العادل" .