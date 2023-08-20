2023/08/20 | 01:10 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على أخطر تجار المخدرات في البصرة بحوزته 10 كغم كريستال. وذكرت المديرية، في بيان تلقته إيرث نيوز “بعملية نوعية وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم تمكنت قوة من مكافحة مخدرات البصرة من إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمخدرات شديدي الخطورة بالجرم المشهود متلبس بحيازة (10) […]

ظهرت المقالة بحوزته 10 كغم كريستال.. الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة أولاً على ايرث نيوز.