2023/08/20 | 02:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق حامل اللقب مانشستر سيتي، فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة الثانية. وأحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31. وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف وراء برايتون. في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل […]

ظهرت المقالة مانشستر سيتي يواصل توهجه ويهزم نيوكاسل في البريميرليج أولاً على ايرث نيوز.