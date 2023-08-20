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مانشستر سيتي يواصل توهجه ويهزم نيوكاسل في البريميرليج

مانشستر سيتي يواصل توهجه ويهزم نيوكاسل في البريميرليج
مانشستر سيتي يواصل توهجه ويهزم نيوكاسل في البريميرليج
2023/08/20 | 02:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حقق حامل اللقب مانشستر سيتي، فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتغلبه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0 مساء السبت، ضمن الجولة الثانية. وأحرز الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31. وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف وراء برايتون. في المقابل تجمد رصيد نيوكاسل […]

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