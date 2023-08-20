مدرب الهلال السعودي يعلن إصابة نيمار

2023/08/20 | 03:45 - المصدر: واع

متابعة - واعوجه مدرب الهلال السعودي خورخي خيسوس، صدمة لجماهير فريقه، بعد الإعلان عن معاناة النجم البرازيلي نيمار من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء أن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.وتعثر الهلال بالتعادل أمام الفيحاء بنتيجة 1-1 في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.وأضاف خيسوس "في البداية يجب أن أشكر الجماهير على الأجواء الكبيرة التي قدموها لنا هذه الليلة، كنا نأمل أن نهديهم الفوز، لكننا لم نوفق في ذلك، أتيحت لنا فرص كثيرة لم نتمكن من استغلالها."وتابع: "سيطرنا على المباراة وقدمنا كل ما يجب تقدميه داخل الملعب، لكن كنا نفتقد للإنهاء، يجب أن نحاول إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل، والفيحاء قدم مباراة كبيرة جداً."وحول انتقال البرازيلي نيمار لصفوق الزعيم، قال: "سنتحسن هجومياً بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن أنضم نيمار للفريق، وميتروفيتش، ونيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير."وأوضح: "نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة، وحتى الآن لم تحدد مدة غيابه."وأتم:" تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكىن المهارة الفردية وهي مهمة جداً."