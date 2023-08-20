ميسي يحقق لقبه الأول مع إنتر ميامي بالفوز بكأس الدوريات

2023/08/20 | 08:15 - المصدر: واع

متابعة - واعاقتنص فريق إنتر ميامي لقب بطولة كأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره ناشفيل بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأحد.وانتهت مباراة إنتر ميامي وناشفيل بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يفوز الأول بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، في المباراة النهائية من بطولة كأس الدوريات.سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 23، قبل أن يدرك ناشفيل التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب فافا بيكولت، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.ونجح إنتر ميامي في تحقيق الانتصار بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، ليتوج الفريق بأول لقب في تاريخه منذ تأسيس النادي عام