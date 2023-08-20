بيلينغهام يدخل تاريخ الليغا من اوسع ابوابه

2023/08/20 | 08:15 - المصدر: واع

متابعة – واعتمكن النجم الإنكليزي جود بيلينغهام من مواصلة تألقه مع فريقه الجديد ريال مدريد، وذلك باحرازه هدفين في مرمى فريق ألميريا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.وأحرز بيلينغهام المنضم حديثاً الى الفريق الملكي هدفين متتاليين لفريقه أمام ألميريا في الدقيقتين 19 و60، موقعًا على ثالث أهدافه في "الليغا" هذا الموسم، ليصبح بذلك ثاني أصغر لاعب يُسجل في أول مباراتين له ببطولة الدوري الإسباني خلال القرن الحادي والعشرين بعمر 20 عامًا و51 يومًا، وليكون خلف ماركيل سوسايتا الذي سجل في أول جولتين مع أتلتيك بلباو في عام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا و275 يومًا فقط.