رئيس الوزراء يوجه بإطلاق تسميات من الحضارة الرافدينية على قاعات القصر الحكومي

2023/08/20 | 09:15 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإطلاق تسميات من الحضارة الرافدينية على قاعات القصر الحكومي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تأكيدا لمكانة التراث والهوية العراقية، ومن أجل ترسيخ الأسماء الحضارية المشرقة في تاريخنا المعاصر والاعتزاز بها أمام ضيوف العراق وأمام الأجيال، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإطلاق تسميات مستمدة من الحضارة الرافدينية بكل امتداداتها، وأسماء شخوص شكلوا علامة فارقة في الثقافة والنهضة العراقية المعاصرة، على قاعات وأروقة القصر الحكومي".وأضاف، أن "هذه القاعات ستتزين بأسماء الأب أنستاس ماري الكرملي، والشاعر محمد مهدي الجواهري، والدكتور علي الوردي، والمعمارية زها حديد، وآخرون"، مبينا أن "التوجيه جاء وفاء لتلك الأسماء الملهمة لحاضرنا ومستقبلنا، والتواصل مع الإرث الرافديني الثري واستحضاره، واعتزازا أمام الزائرين وضيوف العراق وترسيخا لامتداد القصر الحكومي إلى الدولة العراقية ورموزها الحضارية".