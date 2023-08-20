الداخلية تنفي دخول القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج)

2023/08/20 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (20 آب 2023)، صدور برقية تتضمن دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى (ج).

وذكر بيان لدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة أنه "ينفي قسم محاربة الشائعات الاخبار التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب مزور مفاده دخول القوات الامنية في حالة الانذار (ج)".

وأضاف البيان، أنه "وبعد الاتصال بالجهات المختصة تبيّن ان هذا الكتاب مزور ولا يوجد مثل هكذا امر" .

وبحسب البيان فقد "دعا قسم محاربة الشائعات المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر في تداول الاخبار والمعلومات واخذها من المصادر الرسمية".

وتداولت وسائل إعلام محلية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت، وثيقة تفيد بصدور برقية تتضمن دخول القوات الأمنية حالة الإنذار القصوى (ج) وهو مانفته وزارة الداخلية اليوم.



