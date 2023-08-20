شنيشل يكشف سبب عدم مشاركة الأولمبي العراقي في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

2023/08/20 | 09:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق الاولمبي لكرة القدم راضي شنيشل، يوم الأحد، اسباب عدم مشاركة المنتخب بدورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين للمدة ما بين 23 ايلول ولغاية 8 تشرين الأول 2023.

وقال شنيشل لوكالة شفق نيوز، إن "عدم مشاركة الاولمبي العراقي في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة (هانغجو) الصينية لكونها خارج أيام الفيفا، ولا نستطيع تجميع اللاعبين لعدم سماح أنديتهم بذلك".

واضاف ان "ذلك حدث ايضا في دورة الألعاب العربية التي أُختتمت مؤخرا بالجزائر والتي تسببت بعدم مشاركة العراق في المنافسات العربية"، لافتا الى انه "يحق تفريغ اللاعبين بشكل ملزم فقط في التصفيات والنهائيات الآسيوية، وكأس العالم فقط وغير ذلك من البطولات، فيحق للأندية ألاّ تسمح للاعبيها الالتحاق بالمنتخبات الوطنية".

ولفت شنيشل الى ان "المنتخب الاولمبي العراقي جاهز للقاء منتخب السودان الاولمبي غدا، وانه يواصل تدريباته اليومية في البصرة استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا ومنها لألمبياد باريس 2024".

واشار الى انه "سيُجرب أكثر من لاعب خلال المباريات الودية الأربع التي ستُقام في البصرة امام السودان مباراتان، وأمام اليمن وعمان مباراة مع كل منتخب، وأنه سيمنح الفرصة للاعبين لاثبات جدارتهم كون المباريات الاربع ستكون تنافسية لهم لاثبات الجدارة والاستحقاق".

ويبدأ المنتخب الأولمبي السوداني تدريباته على ملاعب جذع النخلة التدريبية اليوم بعد وصوله مساء امس السبت الى البصرة ، قادماً من السودان وذلك لخوضِ مباراتين أمام منتخب العراق الأولمبي، يومي 21 و 25 من اب الجاري، اذ تعد المواجهتين إستعدادية للتصفيات الآسيوية المقررة في الكويت أيلول المقبل.