اطفاء شاشات العرض بالأماكن العامة في بغداد وبابل بعد إختراقها وعرض مقاطع

2023/08/20 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، اطفاء شاشات عرض الإعلانات بالأماكن العامة في العاصمة بغداد ومحافظة بابل بشكل مؤقت وذلك إثر تعرضها للإختراق الإلكتروني وعرض مقاطع غير أخلاقية من خلالها على الملأ.

ويأتي هذا القرار عقب اختراق قراصنة إلكترونيين شاشات في ساحة "عقبة بن نافع" وسط العاصمة بغداد، وأخرى في مدينة الحلة مركز محافظة بابل ليل السبت على الأحد، وعرض مقاطع فيديو إباحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، وزارة الداخلية قررت فتح تحقيق بالحادثة، ومعرفة الجهة المقصرة، والقراصنة المخترقين إضافة إلى إطفاء الشاشات بشكل مؤقت في بغداد وبابل لإتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادة تحصينها من تلك تكرار تلك الخروقات.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في مطلع شهر كانون الثاني الماضي، حجب المواقع الإباحية في البلاد.

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

يُشار إلى أن جميع المواقع الإلكترونية في العراق أصبحت مفتوحة بعد العام 2003، وبعد أن أصبح خدمة الأنترنت متاحة عقب سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها.

وجاء قرار الحكومة الاتحادية، بعد أيام من قرار لوزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان بحظر المواقع "الإباحية".