إنتشال جثة فتاة وإنقاذ أم وابنها من دار محترقة بمنطقة الحارثية وسط بغداد

2023/08/20 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انتشلت فرق الدفاع المدني، جثة فتاة في مقتبل العمر وأنقذت امرأة وابنها مصابين بحروق وحالة اختناق نتيجة اندلاع حادث حريق داخل منزلهم في منطقة الحارثية وسط بغداد صباح اليوم الأحد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، إن فرقها استنفرت وطوقت النيران وعزلت الدار المحترق عن الدور المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر، ونجحت بالدخول وسط النيران وأنقذت المصابين وآمن نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأضاف البيان أن الفرق ذاتها انتشلت جثة الفتاة، وتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية.

و على إثر ذلك طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار، وفقا للبيان.

هذا ولم تذكر مديرية الدفاع المدني، سبب نشوب الحريق.