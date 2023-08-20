2023/08/20 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن احباط محاولة إدخال 5 كغم من المخدرات عبر شط العرب. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز أنه “استمراراً للجهود المميزة لقيادة قوات الحدود في ضبط الحدود العراقية ومنع إدخال الممنوعات، تمكنت قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة من ضبط (5) كغم […]

ظهرت المقالة البصرة.. احباط محاولة إدخال 5 كغم من المخدرات عبر شط العرب أولاً على ايرث نيوز.