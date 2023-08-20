2023/08/20 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بإطلاق تسميات مستمدّة من الحضارة الرافدينية بكل امتداداتها وأسماء شخوص شكلوا علامة فارقة في الثقافة والنهضة العراقية المعاصرة على قاعات وأروقة القصر الحكومي. وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان تلقته ايرث نيوز: “تأكيداً لمكانة التراث والهُوية العراقية، ومن أجل ترسيخ الأسماء الحضارية المشرقة في تاريخنا المعاصر […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بإطلاق تسميات مستمدّة من الحضارة الرافدينية على قاعات وأروقة القصر الحكومي أولاً على ايرث نيوز.