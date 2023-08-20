2023/08/20 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لميسي ورفاقه بالفوز بنتيجة (10-9). سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23. ورفع ميسي رصيده إلى […]

ظهرت المقالة ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بكأس الدوريات الأميركية أولاً على ايرث نيوز.