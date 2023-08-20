2023/08/20 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

التثدي عند الرجال مرض يعانى منه البعض، ورغم عدم خطورته إلا أنه يؤثر على شكل وهيئة بعض الذكور من المراهقين والكبار أيضًا، ويسبب إحراجًا لهم في المجتمع، ويؤكد الدكتور حسن الفكهاني أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنيا، أن التثدى عند الرجال أو زيادة حجم الثدى لدى الرجال يجعل صاحبه يتعرض للإحراج، ولكن عليك أن تعلم أن […]

ظهرت المقالة التثدي عند الرجال.. مشكلة علاجها تنظيم هرمونات أم استئصال؟ أولاً على ايرث نيوز.