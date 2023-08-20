انخفاض صادرات العراق النفطية لأمريكا- عاجل

2023/08/20 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت صادرات العراق النفطية لأمريكا، اليوم الاحد (20 آب 2023)، حيث بلغ معدل 304 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.953 ملايين برميل يوميا، مرتفعة بمقدار 143 مليون برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.810 ملايين برميل يوميا".

وأضافت الإدارة، أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 304 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار الف برميل كمعدل يومي عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 305 آلاف برميل يوميا".

وبينت، أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.505 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 901 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من الأكوادور بمعدل 363 الف برميل يومياً، ومن ثم نيجيريا بمعدل 307 آلاف برميل يومياً".

ولفتت إلى، أن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من السعودية 285 الف برميل يوميا، ومن البرازيل معدل 130 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمعدل 85 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 75 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".