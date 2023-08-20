تركيا تتوقف عن تحويل ودائع العملة الصعبة إلى ودائع محمية من تقلبات سعر الصرف

2023/08/20 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قال البنك المركزي التركي، اليوم الأحد (20 آب 2023)، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وقال البنك في بيان: "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".

وأضاف البيان أن "الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف".



