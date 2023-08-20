نيران تلتهم منزلا في الحارثية.. فتاة فارقت الحياة وامرأة وابنها ينجوان رغم الحروق

2023/08/20 | 10:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، من انتشال جثة فتاة وإنقاذ الأم وابنها أصيبا بحروق، نتيجة اندلاع حريق في منزلهم بمنطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت مديرية الدفاع في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 آب 2023)، إن "فرقها استنفرت وطوقت النيران وعزلت الدار المحترق عن الدور المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط النيران وأنقذت المصابين وآمنت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها".

فيما انتشلت فرق الدفاع، "جثة الفتاة وتم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية على أثر ذلك طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل الدار".