2023/08/20 | 10:20 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة إدخال 5 كغم من المخدرات عبر شط العرب.وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط (5) كغم من المخدرات في البصرة".وأضافت، أن "هذه الكمية كانت تهدف لإدخالها الى الأراضي العراقية عبر شط العرب".​​​​