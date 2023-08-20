الإطاحة بشبكة إرهابية مسؤولة عن تنفيذ الهجمات الأخيرة في ديالى

2023/08/20 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ضمن سلسلة العمليات النوعية والضربات الموجعة التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد فلول العصابات الإرهابية، أطاحت قوة من الجهاز في محافظة ديالى بشبكة إرهابية مكونة من مفرزتين تضم (٥) إرهابيين مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية بينهم ما يسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص لدى التنظيم الإرهابي.

عناصر المفرزتين الإرهابيتين اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش، وقيامهم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق المواطنين والقوات الأمنية خلال العام الحالي ومنها زرع عبوات ناسفة وتفجيرها في مناطق (الكاطون، والخالص، والمعلمين، وحي التحرير)، واستهداف دوريات للشرطة وأبراج للمراقبة الأمنية، فضلاً عن زرع عبوة ناسفة بغية تفجيرها على منزل أحد القضاة في ديالى، والتخطيط لتنفيذ اغتيالات بحق شخصيات وضباط في المحافظة.

عملية القبض جرت بعد المتابعة الميدانية والاستخبارية لجميع الحوادث الإرهابية واستدراج المطلوبين ونصب كمائن محكمة أفضت إلى الإطاحة بهم، حيث جرى تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون.

جهاز الأمن الوطني العراقي