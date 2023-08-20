حكومة إقليم كوردستان تخصص حوالي 60 مليار دينار لتنفيذ مشاريع طرق

2023/08/20 | 11:34 - المصدر: باسنيوز

أعلن نائب وزير الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وافق على تخصيص 60 مليار دينار لتنفيذ 60 مشروعا للطرق في مناطق مختلفة من الإقليم.

وقال أگرين عبد الله، نائب وزير الإعمار والإسكان لـ (باسنيوز): «بعد أن قدمنا ​​طلب تنفيذ عدد من مشاريع الطرق إلى مجلس الوزراء، وافق رئيس الوزراء على تنفيذ 57 مشروعا بموازنة إجمالية 58 مليار و 600 مليون دينار».

وأضاف: «المشاريع ستنفذ هذا العام وتشمل وإنشاء طرق مزدوجة وتجديد بعض الطرق الأخرى، وبعد تسليمها للشركات سيتم البدء في تنفيذها».

وأكد أن «المشاريع ستغطي بشكل مناسب مختلف الإدارات والمحافظات، وستخدم حركة المرور وتقلل المسافات والحوادث».