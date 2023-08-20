وزير داخلية إقليم كوردستان ومحافظ أربيل يجتمعان اليوم مع وفد إيراني رفيع

2023/08/20 | 11:35 - المصدر: باسنيوز

من المقرر أن يجتمع وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان ومحافظ أربيل ومشرف إدارة سوران الذاتية مع وفد إيراني رفيع اليوم الأحد.

قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن وفدا رفيع المستوى من جمهورية إيران الإسلامية، يضم نائب وزير الداخلية ومحافظ أورمية، قام بزيارة رسمية لبوابة حاج عمران الحدودية الدولية من أجل الاطلاع عن كثب على الاستعدادات الجارية لاستقبال الزوار الإيرانيين القادمين عبر كوردستان إلى الأماكن المقدسة في العراق.

وسيجتمع الوفد الإيراني، اليوم الأحد، مع وزير الداخلية ريبر أحمد ومحافظ أربيل أوميد خوشناو ومشرف إدارة سوران المستقلة هلگورد شيخ نجيب.

وزار نائب وزير الداخلية الإيراني ومحافظ أورمية معبر حاج عمران الحدودي، للاطلاع على استعدادات استقبال الزوار الإيرانيين إلى الأماكن المقدسة في العراق.

وفي هذا الصدد شكر نائب وزير الداخلية الايراني حكومة إقليم كوردستان على التسهيلات والاستعدادات التي تمت معبر معبر حاج عمران الحدودي الدولي لزوار بلاده.

وشارك في الأربعينية عام 2022، أكثر من 20 مليون شخص، من بينهم 15 مليون عراقي، و5 ملايين أجنبي من نحو 80 دولة، غالبيتهم قدموا من إيران.

وجدير بالذكر أنه في العام الماضي وبناء على اتفاق بين محافظ أربيل ومحافظ أورمية، بدأت عملية دخول الزوار الإيرانيين إلى الأماكن المقدسة في العراق رسميًا ولأول مرة من معبر حاج عمران الحدودي، حيث دخل أكثر من 70 ألف زائر إيراني إقليم كوردستان عبر معبر حاج عمران الحدودي لزيارة الأماكن المقدسة في العراق، ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 500 ألف زائر هذا العام.