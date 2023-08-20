الدفاع المدني لرووداو: لم تسجل أي حالة حريق سيارة جراء منظومة الغاز

2023/08/20 | 11:43 - المصدر: رووداو

رووداو ديجيتال

سادت مؤخراً حالة من التشاؤم لدى المواطنين، جراء احتراق عدد من السيارات في فصل الصيف الحالي اللاهب، والذي تجاوزت الحرارة في ايام عدة اغلب محافظات العراق 50 درجة مئوية، ما عزا البعض هذه الحوادث الى سوء تقنية منظومة الغاز في السيارات.

لكن مديرية الدفاع المدني، نفت تسجيل أي حادث حريق سيارة ناتج عن منظومة الغاز، مشيرة الى أن منظومات الغاز هي من مناشئ عالمية ممتازة.

وقال العميد جودت عبد الرحمن، مدير اعلام وعلاقات الدفاع المدني، لشبكة رووداو الاعلامية ان "منظومات الغاز للسيارات هي من مناشئ عالمية ممتازة، ولديها ثلاثة انظمة أمان"، موضحاً أن "كل جهاز في السيارة يحتاج الى صيانة بغرض التأكد من عمله".

وأشار الى انه "وعند دخول هذه الاجهزة الى البلاد، كانت هنالك لجنة مشتركة من الدفاع المدني ووزارة النفط تؤيد سلامة هذه الاجهزة وفعاليتها من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الامان"، مؤكداً أن "الجهاز بحد ذاته آمن، ولم يتم تسجيل حوادث انفجارات سيارات بسبب منظومات الغاز".

مدير اعلام وعلاقات الدفاع المدني، عزا حوادث حرائق السيارات الى أنها "عرضية، وقد تكون ناتجة عن التوصيلات الكهربائية او اخطاء يرتكبها السائق او تسريبات من البنزين".

يشار الى ان وزارة النفط أطلقت في وقت سابق، حملة لترغيب المواطنين باستخدام الغاز السائل بدلاً من البنزين للسيارات وبدأت باستعماله بآلياتها، مؤكدة أن كفاءة الغاز السائل تعادل كفاءة البنزين المُحسّن وبكلفة 200 دينار للتر الواحد، وأن نصب منظومة الغاز السائل للمركبات لا يتطلب اجراء أي عمليات تحوير.

مختصون بهذا الصدد، عدوا مميزات منظومة الغاز في السيارات بما يلي:

1-صديقة للبيئة حيث أن العادم الناتج عنها نظيف ولا يسبب تلوثاً للبيئة، فالعادم لا يحتوي على رصاص أو كبريت.

2-موفرة للنقود حيث أن الغاز الطبيعي أرخص من البنزين.

3-تجعل المحرك يعمل بصورة أفضل، حيث أن رقم الأوكتان لها حوالي 120 وهو أعلى من البنزين والذي رقمه حوالي 95 وبالتالي لا تحدث ظاهرة الدوانز عند إستخدام الغاز.

4-عند إستخدام الغاز تقل الإهتزازات وبالتالي يكون عمر المحرك أطول.

5-لن تضطر لصيانة المحرك كثيرا، وسوف يساعد الغاز على طول الفترة بين كل مرة سوف تقوم بعمل صيانة فيها للمحرك وهذا لأن نواتج الإحتراق تكون نظيفة ولا تؤثر على الشمعات.

6- الغاز أكثر أمانا من البنزين لأن الغاز خفيف الوزن وبالتالي سريع الإنتشار، ودرجة إحتراقه عالية مقارنة بالبنزين وله رائحة نفاذة، فلو حدث تسريب سوف تشمها على الفور.

7-متوفر ولا يمكن إحتكاره، كما أنه عند التوجه له سوف يقل سعر البنزين.

أما أبرز عيوب إستخدام الغاز الطبيعي في السيارات، فهي:

1. عملية تحويل السيارة لكي تعمل بالغاز الطبيعي يحتاج الكثير من المال.

2. إسطوانة الغاز تشغل جزءاً كبيراً من مساحة السيارة، ومن ثم تنخفض المساحة المتاحة.

3.تعتبر إسطوانات الغاز حملا إضافيا على السيارة، حيث يصل وزن اسطوانة الغاز إلى 100 كغم عندما تكون مملوءة بالغاز، وذلك يشكل ضغطا كبيرا على محرك السيارة وبالتالي يقلل عمره الإفتراضي.

4. تحويل السيارة لكي تعمل بالغاز الطبيعي يشكل ضغطا كبيرا على المحرك، خاصة في حالة وجود خطأ في تحويل السيارة لكي تعمل بالغاز الطبيعي والإستخدام بشكل خاطئ.

5.قد يسبب استخدام الغاز الطبيعي تآكل اسطوانات المحرك والصمامات، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة الكبريت التي تنتج عن احتراق الغاز بالمقارنة مع البنزين.

6.انخفاض قدرة المحرك على السحب في حالة استخدام الغاز الطبيعي نتيجة انخفاض نسب الكربون الملينة إلى أجزاء المحرك.