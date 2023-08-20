2023/08/20 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا. وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، إن قانون سن التقاعد […]

ظهرت المقالة تعليق جديد من المالية النيابية بشأن “السن التقاعدي” أولاً على ايرث نيوز.