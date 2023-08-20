2023/08/20 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، ملاحقة ضعاف النفوس المستغلين لموضوع المنح المالية المقدمة للعائدين. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وخلال الجولة التي تجريها في المحافظات للإطلاع على أوضاع فئات عناية الوزارة ومقابلاتها الشخصية معهم، لاحظنا وجود محاولات من قبل بعض ضعاف النفوس لاستغلال […]

ظهرت المقالة الهجرة: سنلاحق ضعاف النفوس المستغلين لموضوع المنح المالية المقدمة للعائدين أولاً على ايرث نيوز.