تحالف العزم يعلن استكمال قائمة مرشحيه لخوض انتخابات مجالس المحافظات في بغداد

2023/08/20 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلن رئيس تحالف العزم في بغداد، محمود القيسي، اليوم الاحد، عن استكمال قائمة مرشحيه لخوض انتخابات مجالس المحافظات في بغداد. وقال القيسي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد التوكل على الله متعگزين على صدق النوايا في تنفيذ الوعود التي اطلقها تحالف العزم لجمهوره الكريم في عراق العز والاباء يعلن تحالف العزم […]

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