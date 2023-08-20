2023/08/20 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افتتح محافظ ديالى مثنى التميمي اليوم الاحد، عدد من الشوارع المغلقة منذ نحو عقدين في قضاء الخالص. وذكر بيان لديوان المحافظة، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “رافق التميمي في جولة تفقدية بقضاء الخالص كل من النائب سالم العنبگي وقائمقام الخالص ومسؤول قاطع الخالص ومدير بلدية الخالص”. واضاف “افتتح محافظ ديالى بعض الشوارع والازقة […]

ظهرت المقالة مغلقة منذ نحو عقدين….. محافظ ديالى يفتتح عدد من الشوارع في قضاء الخالص أولاً على ايرث نيوز.