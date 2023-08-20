2023/08/20 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تستمر الشائعات عن مخلوق كبير مشعر يشبه الإنسان يسمى “ذو القدم الكبيرة” أو “ساسكواتش” بالإنجليزية، ويعيش في غابات أمريكا الشمالية. وعلى الرغم من آلاف المشاهدات التي تم الإبلاغ عنها، لم يكن هناك أبدا تأكيد لوجود المخلوق. وتحدث معظم المشاهدات عادة في شمال غرب المحيط الهادئ. وتم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة […]

ظهرت المقالة كائن أسطوري في إحدى غابات أمريكا يثير تفاعلا كبيرا أولاً على ايرث نيوز.