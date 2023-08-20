“قوة قبضة اليد”.. هل يمكن أن تزيد من طول العمر؟

2023/08/20 | 11:50 - المصدر: ايرث نيوز

يشير ضعف قبضة اليد إلى مشكلات صحية ضارة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية من ضغط الدم الانقباضي، بينما قد تمثل “قوة القبضة” مؤشرا على صحة الإنسان وطول العمر. وفي رياضة الجودو، غالبا ما تحدد “قوة القبضة” المنتصر، وفق لما ذكره خبير اللعبة القتالية، فيليب موروتي، لصحيفة “وول ستريت جورنال”. ولزيادة قوة القبضة، يمكن […]

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